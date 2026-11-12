Пара путешественников — Фан Юху из Китая и его супруга Глория из Малайзии — добралась до Карелии на электромобиле. Как сообщила депутат Заксобрания республики Анастасия Федоренко на своей странице «ВКонтакте», она встретила туристов в кафе в Янишполе.

По ее словам, Фан Юху путешествует по миру с 2013 года, а в сентябре 2023-го супруги отправились в совместную поездку на электромобиле. Сейчас они держат путь в Мурманск, а в России планируют провести всего месяц.

Депутат рассказала гостям о достопримечательностях и помогла им устроиться на ночлег. По данным публикации, пара уже побывала в Кондопоге. Таким образом, речь идет о длительном международном путешествии на электрическом транспорте, которое проходит через Карелию: туристы из Китая и Малайзии едут по России на север, а местные жители помогают им с ориентирами и размещением.