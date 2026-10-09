Из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах: что случилось в аэропорту Чкалова?

Аэропорт Чкалова: пассажиров отправят из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 23 рейса, следовавших в аэропорты Московского региона. Часть пассажиров отправится в столицу на автобусах. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

В пресс-службе пояснили, что аэропорт продолжает обслуживание рейсов, принятых на запасной. Всего принято 23 рейса, следовавших в аэропорты московского авиаузла. В настоящее время ограничения в столице сняты. Часть принятых рейсов уже отправилась в аэропорты назначения, остальные готовятся к вылету. По решению авиакомпаний часть пассажиров отправится в Москву на автобусах. Несмотря на напряжённую обстановку, ситуация в терминале остаётся под контролем, скоплений пассажиров нет. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Следить за статусом вылета можно по громкой связи и онлайн-табло аэропорта.

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