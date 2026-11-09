В ярославской клинической больнице имени Н. А. Семашко начал работать молодой хирург из Судана Мустафа Мохаммед Аийо Коутра. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения. По ее данным, врач родился в Судане и с детства мечтал о медицине, а образование решил получить в России, считая отечественную медицинскую школу наиболее качественной.

Он выучил русский язык, приехал в страну и успешно прошел обучение: окончил Марийский государственный университет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по хирургии в ЯГМУ.

Сейчас специалист уже ведет прием, и его появление частично сняло острую проблему нехватки врачей-специалистов. В больнице отмечают добросовестную работу новичка и первые положительные отзывы пациентов. По словам представителей медучреждения, в работе для него главное — здоровье человека, ответственность, стрессоустойчивость и постоянное профессиональное развитие. Таким образом, речь идет не только о закрытии кадровой бреши, но и о примере, когда иностранный врач осознанно выбрал российскую медицину и уже включился в повседневную работу поликлиники.