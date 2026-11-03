«Избавление от пьянства»: зампред ВРНС объяснил, к какому святому обращаться при зависимости

Православные могут молиться святителю Илариону Меглинскому об избавлении от алкогольной зависимости. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, епископ был прославленным болгарским борцом с ересями. Иванов напомнил, что 3 ноября РПЦ совершает память сразу трех святых с именем Иларион: каждый из них явил свой путь к святости, но всех объединяет горячая любовь к Богу и готовность отдать за него жизнь.

Первым он назвал преподобного Илариона Великого, жившего в IV веке и бывшего учеником Антония Великого: вернувшись из Египта, тот поселился в пустыне близ Газы и основал первую палестинскую обитель. Второй — преподобный Иларион Псковоезерский, основатель Озерского Покровского монастыря, ставшего важным центром православия у границ Ливонского ордена. Третий — святитель Иларион, епископ Меглинский, болгарский борец с ересями; ему, по словам Иванова, молятся об избавлении от пьянства и других зависимостей.

Зампред ВРНС добавил, что Илариону Великому молятся об исцелении от болезней и избавлении от бесовских нападений, а к святителю Илариону Псковоезерскому можно обращаться за защитой от врагов и укреплением веры.