«Избивали и заставляли смывать кровь»: скандал разгорелся вокруг приговора за резню на российской турбазе

В Кемеровской области Сергея Казаряна приговорили к пяти годам колонии после столкновения на базе отдыха в селе Банново. Суд вынес решение 6 октября 2026 года, добавив год ограничения свободы после освобождения. Родственники осужденного с выводами не согласны и добиваются пересмотра дела, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на канал «Кровая барыня».

События развернулись вечером 23 апреля. Девушка Сергея по имени Мария отдыхала на базе с подругами, но общение с находившимися там мужчинами вызвало у нее тревогу. На помощь приехали Казарян и трое знакомых — Егор, Александр и Екатерина.

Вскоре между прибывшими и отдыхавшими вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. Нескольких молодых людей повалили на землю, один потерял сознание. Сергею удалось покинуть базу, но Марию и Екатерину, по их версии, силой вернули на территорию. Девушки заявили о сексуализированном насилии над Марией и избиении Екатерины, которую также принудили отмывать следы крови.

Обе стороны обратились в правоохранительные органы. Мужчины утверждали, что Казарян применил складной нож и ранил двоих в живот. Сам Сергей отрицает умышленные удары: по его словам, он достал оружие, чтобы остановить избиение, и не исключает, что в суматохе мог случайно задеть кого-то.

Медики подтвердили у одного из пострадавших повреждения печени и диафрагмы — вред признали тяжким и опасным для жизни. Второй мужчина отделался поверхностным ранением живота. Защита обратила внимание на первые объяснения потерпевшего медикам: тогда он связал травму с падением на металлический штырь. В суде мужчина объяснил это тем, что недооценил серьезность повреждения и хотел избежать разбирательства.

Суд отверг доводы Казаряна о вынужденной защите. По выводам инстанции, молодой человек первым создал конфликт, а до применения ножа потерпевшие не совершали действий, дававших основания опасаться тяжелых травм. Установлено также, что самого Сергея избили уже после ранения мужчин.

Семья осужденного настаивает на другой последовательности событий и считает расследование неполным. Родственница Казаряна утверждает, что часть обстоятельств осталась без должной проверки. Она направляла обращения в Следственный комитет, но их передавали на региональный уровень. Близкие добиваются пересмотра дела и не принимают судебную оценку произошедшего.