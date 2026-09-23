Измельчитель в раковине — враг канализации: эколог Ледащева объяснила, чем грозит удобная техника

Эколог Ледащева: измельчители в раковинах вызывают пробки в канализации

Общество

Эколог Татьяна Ледащева предупредила, что использование измельчителей пищевых отходов в раковинах способно спровоцировать засоры в канализации. В беседе с RT она пояснила, что устройство повышает нагрузку на очистные сооружения.

Измельченные остатки соединяются с жиром, оседают на стенках труб и постепенно формируют плотные пробки. Особенно быстро это происходит в старых домах. Главным минусом эксперт назвала колоссальную нагрузку на очистные. Кроме того, работа измельчителя требует дополнительных затрат электроэнергии и большего расхода воды, что отражается на счетах за коммунальные услуги.

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