Эколог Татьяна Ледащева предупредила, что использование измельчителей пищевых отходов в раковинах способно спровоцировать засоры в канализации. В беседе с RT она пояснила, что устройство повышает нагрузку на очистные сооружения.

Измельченные остатки соединяются с жиром, оседают на стенках труб и постепенно формируют плотные пробки. Особенно быстро это происходит в старых домах. Главным минусом эксперт назвала колоссальную нагрузку на очистные. Кроме того, работа измельчителя требует дополнительных затрат электроэнергии и большего расхода воды, что отражается на счетах за коммунальные услуги.