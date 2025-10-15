«Известия»: более половины соискателей работы в России врут в резюме о возрасте и образовании

За последний год 65% компаний в России столкнулись с поддельными данными о кандидатах при приеме на работу. Об этом пишут «Известия».

По данным сервиса, соискатели часто лгут о возрасте и образовании. Они также скрывают причины увольнения с предыдущих мест работы, частые смены работы и периоды безработицы.

«Приукрашивание опыта – старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее», – поделилась с журналистами издания директор по исследованиям сервиса hh.ru Мария Игнатова.

Эксперты определили, что специалисты по продажам и обслуживанию клиентов чаще всего обманывают. Также манипуляции были выявлены среди топ-менеджеров, административного персонала и IT-специалистов.