Извращенцев будут лечить по-новому: названы главные критерии определения сексуальных расстройств

«Ямал-Медиа»: в России будут по-новому лечить опасные БДСМ наклонности и фетиши

Общество

Минздрав РФ впервые за долгое время выпустил современное руководство по лечению психических расстройств сексуального характера. Прежние рекомендации датировались 1999 годом и давно устарели. Теперь у врачей есть четкие критерии диагностики и схема терапии. Психологи в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснили, откуда берутся отклонения и когда странное увлечение становится болезнью.

Где грань между фантазией и диагнозом

Необычные сексуальные предпочтения и психическое расстройство — не одно и то же. Диагноз ставят, когда побуждения устойчивы, мучительны для самого человека или опасны для окружающих, пояснила психолог Анастасия Валуева.

Важно не перегибать: тот, кто замечает у себя пугающие импульсы, должен иметь возможность обратиться к врачу до того, как импульс превратится в действие. Иначе люди боятся, что их закроют в лечебнице, и молчат.

Как лечат

При легких формах — психотерапия. При средних добавляют препараты, если есть навязчивости или депрессия. В тяжелых случаях, когда человек опасен, подключают средства, снижающие возбуждение, и антиандрогенную терапию. Крайняя мера — изоляция. Цель — не подавить сексуальность, а научить человека управлять импульсами.

Все идет из детства

Психотерапевт Лариса Никитина уверена: корни — в раннем опыте. Около двух лет ребенок проходит этап, когда раздевается и бегает голышом. Если бабушка кричит «срам прикрой», малыш решает, что с его телом что-то не так, и живет с этим чувством.

В пять лет дети играют в доктора. Задача взрослых — не мешать, но обеспечить безопасность. Непройденный этап аукается во взрослом возрасте: человек вдруг начинает демонстрировать себя.

Цена одной травмы

Из практики: мужчина с спортивной фигурой не мог ничего сделать с женщиной, которая искренне любовалась его телом. В садике его, ребенка, воспитательница поставила на стул со спущенными штанами на весь тихий час. Он не дышал и не мог плакать. Травма осталась на всю жизнь.

Когда страдают дети

У ребенка при насилии включается самообвинение: «значит, я плохой». Рассказывают родителям крайне редко — стыд формируется рано. Опасность могут представлять даже родственники. Психотерапевт советует матерям не сходиться быстро с новыми знакомыми: повышенное внимание мужчины к ребенку и желание сблизиться должны насторожить.

Один случай: сожитель купал малыша и трогал его за интимные места, предложив «секретик» для мамы. Мать вовремя заметила изменения в поведении сына и выяснила правду.

Что обостряет расстройство

Тревога, бессонница, раздражительность, психоактивные вещества и сопутствующие психиатрические диагнозы. Не исключены и наследственные факторы. Специалисты подчеркивают: формула «случилось событие X — возникла парафилия» не работает. Всегда взаимодействуют несколько причин.

Шизофрения под маской

Психотерапевт Лариса Никитина отметила, что иногда за желанием сменить пол маскировалась шизофрения. Сексологи старой школы говорили: шизофрения хирургическим путем не лечится. Люди получали справки, делали операцию, а легче не становилось — потом просили вернуть все обратно.

Любые психиатрические диагнозы выносятся коллегиально. Тема интимной сферы табуирована, и для разговора о ней нужны открытость врача и доверие пациента.

Когда фетиш, БДСМ и эксгибиционизм становятся диагнозом по обновленным правилам:

  • Фетишизм. Возбуждение завязано на неодушевленных предметах. Проблемой становится, когда интерес переходит в навязчивость.
  • Эксгибиционизм. Возбуждение от демонстрации гениталий тому, кто этого не ждал. Опасность в том, что согласие другого человека не учитывается.
  • Вуайеризм. Возбуждение от подглядывания. Здесь тоже есть риск — нарушаются чужие границы и закон.
  • Педофилия. Риск очевиден: ребенок не может быть равноправным взрослым партнером.
  • Садомазохизм и БДСМ. В рекомендациях оценивают степень согласия партнера и риск вреда.
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