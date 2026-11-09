«Я больше не увижу дочь»: челябинка рассказала, как муж-турок вывез ребенка в Турцию

Жительница Челябинска Виктория заявила, что ее муж — гражданин Турции по имени Сайгын — вывез их общую дочь в Турцию и не вернулся к оговоренному сроку. Об этом она рассказала 74.RU .

Женщина подала заявление в полицию, однако сомневается в эффективности этого шага: изначально она сама разрешила супругу поехать с девочкой за границу. В управлении МВД Челябинска сообщили, что обращение зарегистрировали и начали проверку.

По словам Виктории, она вышла замуж за гражданина Турции, в 2020 году у них родилась дочь. До начала 2026 года семья жила в Москве, а в январе женщина вместе с ребенком перебралась в Челябинск — по ее словам, она спасалась от регулярных конфликтов и домашнего насилия. Виктория рассказала, что приехала к матери, ребенок ходил в садик, ей все нравилось, она работала, но «эта замечательная жизнь длилась недолго».

После того как Виктория инициировала развод, муж начал просить встреч с дочерью: сначала они виделись в Москве, затем Сайгын приехал в Челябинск. Сайгын с девочкой вылетели в Турцию 29 октября, обратный рейс был назначен на 3 ноября. Однако 2 ноября мужчина сообщил жене, что они задержатся еще на неделю — якобы не успели повидать всех родных. А 6 ноября, по словам Виктории, он позвонил и заявил, что она больше не увидит дочь, что у девочки будет жизнь в Турции без нее, что она уже два дня ходит в садик, а родные подготовили комнату. Мужчина перестал отвечать на звонки и видеозвонки, и женщина не знает, где сейчас находится ребенок.

Виктория сообщила, что больше рассчитывает на огласку: Сайгын — родной отец девочки и вывез ее с согласия матери. По ее словам, она не нарушала прав дочери на общение с отцом, а он воспользовался ее доверием. Женщина предполагает, что мужчину могут лишить родительских прав из-за ограничения общения ребенка с матерью, и заявляет, что хочет только вернуть дочь домой.