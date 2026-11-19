Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков трогательно поздравил свою старшую дочь Нику с совершеннолетием. В личном блоге музыкант опубликовал снимок именинницы, назвав ее «солнышком» и «сладким одуванчиком».

Артист признался, что ему трудно подобрать слова из-за нахлынувших эмоций: «Честно, ком в горле». Тем не менее он пожелал дочери смело лететь к новым свершениям, пообещав всегда оставаться ее надежной поддержкой: «Я всегда буду твоим тихим парусом позади, но всегда рядом».

Ника — старшая дочь Сергея Жукова и его супруги Регины Бурд. Всего в их многодетной семье воспитываются четверо детей: помимо Ники, это трое сыновей — 16-летний Энджел, 12-летний Мирон и двухлетний Эван. Также у музыканта есть старшая дочь Александра от первого брака, родившаяся в 2001 году и в настоящее время проживающая в США.