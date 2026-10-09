«Я был на третьем курсе»: Садовничий рассказал, как прогулял лекцию ради Гагарина

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий признался, что в студенчестве прогулял лекцию ради встречи с Юрием Гагариным. Об этом он рассказал на открытии международного фестиваля «Наука 0+».

Садовничий вспомнил, как Гагарин приезжал в Москву после полёта. По его словам, это было ликование, а улицы столицы заполнили люди. В тот момент у студентов была лекция по уравнениям в частных производных, и он учился на третьем курсе. Будущий ректор и его однокурсники переглянулись и убежали с занятия встречать космонавта. Гагарина они встретили на Ленинском проспекте. У Садовничего сохранилось фото, которое он пообещал показать.

Он также отметил, что после этого их отругала преподаватель Ольга Олейник. Она сказала, что зря они убежали, поскольку она рассказывала интересное уравнение в частных производных.

Фестиваль науки «Наука 0+» организуют Минобрнауки России и МГУ имени Ломоносова при поддержке РАН. Он ежегодно проходит во всех регионах России, а также в Белоруссии, Китае, Узбекистане, Индии, Сербии и других странах. Цель — привлечь молодёжь в сферу науки и технологий и сформировать сообщество просветителей. Главная тема 2026 года — «Твоя космическая Вселенная» — посвящена 65-летию полёта Юрия Гагарина, который изменил ход истории и открыл космическую эпоху.