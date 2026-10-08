«Я думал, что он уже мертв»: россиянин спас китайского туриста на Пхукете

«Осторожно, новости»: россиянин спас тонущего туриста на Пхукете

Общество

На пляже Карон на Пхукете едва не утонул иностранный турист. Спасти его помог отдыхавший рядом россиянин, который, по его собственному признанию, уже в третий раз вытаскивает людей из воды на этом курорте. Об этом сообщает Tourdom.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Денис вместе с родными пришел на пляж искупаться на закате. Неожиданно он услышал крики о помощи на английском — они доносились примерно с 15 метров от берега. Один из туристов, как выяснилось позже, гражданин РФ, сразу поплыл к тонущему, обхватил его и направился к суше. Вместе с Денисом они вытащили пострадавшего на песок. Вскоре на пляж приехала скорая.

Спасенным оказался гость из Китая, приехавший в отпуск с женой. Его затянуло в море обратным течением, самостоятельно выбраться не удалось, и он начал тонуть. Денис рассказал, что мужчина долго звал на помощь, но из-за волн никто ничего не слышал. Он думал, что тот уже мертв, так как посинел. Мужчина, бросившийся на помощь, позже признался, что это уже третий утопающий, которого он спасает на Пхукете. Имя героя Денис узнать не успел — тот быстро ушел с пляжа.

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