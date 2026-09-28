«Я не буду прыгать!»: инструктор силой отправил туристку в Сулакский каньон

В Дагестане туристка стала участницей инцидента на аттракционе над Сулакским каньоном. Женщина отказалась прыгать с тарзанки, однако сотрудник все равно отправил ее вниз. Кадры происшествия опубликовал Mash Gor, передает Tourdom.ru .

На видео туристка уже в страховочном снаряжении спорит с инструктором и заявляет, что прыгать не будет. После этого мужчина ударил ее по ногам, и женщина села на край площадки. Происходящее снимал супруг пострадавшей.

Пользователи соцсетей призвали туристку обратиться в суд. Информации о проверке действий сотрудников аттракциона в связи с этим случаем пока нет.