«Я не буду прыгать!»: инструктор силой отправил туристку в Сулакский каньон

Mash Gor: в Дагестане туристку столкнули с тарзанки над Сулакским каньоном

Общество

В Дагестане туристка стала участницей инцидента на аттракционе над Сулакским каньоном. Женщина отказалась прыгать с тарзанки, однако сотрудник все равно отправил ее вниз. Кадры происшествия опубликовал Mash Gor, передает Tourdom.ru.

На видео туристка уже в страховочном снаряжении спорит с инструктором и заявляет, что прыгать не будет. После этого мужчина ударил ее по ногам, и женщина села на край площадки. Происходящее снимал супруг пострадавшей.

Пользователи соцсетей призвали туристку обратиться в суд. Информации о проверке действий сотрудников аттракциона в связи с этим случаем пока нет.

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