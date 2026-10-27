«Я сейчас очень загружен»: HR-эксперт научила отказываться от наставничества без конфликта

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала « Абзацу », как грамотно отказаться от навязанного обучения стажера. По ее словам, помогут опора на рабочие показатели и поиск альтернативы, а ультиматумов и импульсивных ответов шефу лучше избегать.

Эксперт рекомендовала использовать «я-сообщения»: вместо фразы «Вы меня перегружаете» сказать, что сейчас очень загружен и переживает, что не справится со всем объемом, — так меньше риска вызвать защитную агрессию. Важно поблагодарить и показать ценность предложения, но при этом предложить альтернативу: подсказать, к кому из коллег обратиться, или помочь с небольшой задачей, не беря на себя роль полноценного наставника.

При беседе с начальником Лоикова советует наглядно показать текущую занятость и подчеркнуть риски срыва дедлайнов по основным проектам. Она напомнила, что наставничество — дополнительная нагрузка, требующая исключительно письменного согласия, и работник вправе отказаться от нее в любой момент, предупредив руководство. Угрозы штрафами или лишением премии за такой отказ неправомерны. Если давление переходит в открытые угрозы, эксперт посоветовала фиксировать их на диктофон и обращаться в трудовую инспекцию. Таким образом, по ее словам, отказ должен быть спокойным, аргументированным и подкрепленным ссылкой на занятость и закон.