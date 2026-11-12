«Яблочко» не прокатило: Данила Козловский вспомнил, как танцевал менуэт на поступлении
Актер Козловский рассказал, как Боярская помогла ему с менуэтом на экзамене
Актер Данила Козловский вспомнил, как Елизавета Боярская помогла ему справиться с танцевальным испытанием при поступлении в театральную академию. Об этом передает «КП-Петербург». По словам артиста, на экзамене он сначала попытался исполнить матросский танец «Яблочко», но экзаменатор попросил станцевать менуэт. Козловский не знал, как выполнять этот танец, и обратился за помощью к Боярской.
«Я подхожу к Лизе, и она встает и говорит: „Повторяй за мной“. И она начинает делать женский поклон. Я начинаю делать этот женский поклон. А она мне говорит: „Не сейчас повторяй, попозже“», — вспомнил артист.
В итоге они справились с заданием, а Козловский предположил, что это выступление помогло ему поступить. Впоследствии артисты стали однокурсниками и вместе окончили академию в 2007 году.