«Яблочко» не прокатило: Данила Козловский вспомнил, как танцевал менуэт на поступлении

Актер Данила Козловский вспомнил, как Елизавета Боярская помогла ему справиться с танцевальным испытанием при поступлении в театральную академию. Об этом передает «КП-Петербург». По словам артиста, на экзамене он сначала попытался исполнить матросский танец «Яблочко», но экзаменатор попросил станцевать менуэт. Козловский не знал, как выполнять этот танец, и обратился за помощью к Боярской.