Ям, Ыб и поселок на 54 символа: Росреестр нашел самые необычные названия в России

Росреестр выяснил, какие названия населенных пунктов в России самые короткие и самые длинные. Как сообщили РИА «Недвижимость» в ведомстве, минимальная длина — две буквы, таких деревень, сел и поселков больше 50. Чаще других встречаются Ям (12 раз) и Яр (11 раз), есть также Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. Среди городов самые короткие названия трехбуквенные: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.