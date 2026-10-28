Ям, Ыб и поселок на 54 символа: Росреестр нашел самые необычные названия в России

Росреестр назвал самые короткие и длинные названия населенных пунктов РФ

Общество

Росреестр выяснил, какие названия населенных пунктов в России самые короткие и самые длинные. Как сообщили РИА «Недвижимость» в ведомстве, минимальная длина — две буквы, таких деревень, сел и поселков больше 50. Чаще других встречаются Ям (12 раз) и Яр (11 раз), есть также Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. Среди городов самые короткие названия трехбуквенные: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Самое длинное название, по данным Росреестра, насчитывает 54 символа с учетом цифр и кавычек. Рекорд принадлежит поселку Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Зарайском районе Московской области. Если не считать пробелы, но учитывать дефис, самое длинное название — у села Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии. Среди однословных выделяются Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области, а среди городов — Александровск-Сахалинский. Как правило, длинные названия встречаются у сельских населенных пунктов.

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