Япония хочет вернуть безвизовые поездки на Курилы ради могил предков — но Россия против
«Известия»: Японии добивается возобновления безвизовых поездок на Курилы
Власти Японии намерены добиваться от России возобновления безвизовых поездок на южные Курильские острова. Цель таких визитов — посещение могил родственников. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Японии в Москве.
В дипмиссии подчеркнули, что будут настойчиво продолжать усилия, чтобы добиться от российской стороны скорейшего возобновления таких посещений, руководствуясь сугубо гуманитарными соображениями.
Ранее действовавший специальный порядок поездок приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Москва прекратила действие ряда договоренностей с Токио — после того как Япония ввела санкции против России. В числе отмененных соглашений были безвизовые посещения и обмены с жителями четырех южных Курильских островов.