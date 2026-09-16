Власти Японии намерены добиваться от России возобновления безвизовых поездок на южные Курильские острова. Цель таких визитов — посещение могил родственников. Об этом « Известиям » сообщили в посольстве Японии в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что будут настойчиво продолжать усилия, чтобы добиться от российской стороны скорейшего возобновления таких посещений, руководствуясь сугубо гуманитарными соображениями.

Ранее действовавший специальный порядок поездок приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Москва прекратила действие ряда договоренностей с Токио — после того как Япония ввела санкции против России. В числе отмененных соглашений были безвизовые посещения и обмены с жителями четырех южных Курильских островов.