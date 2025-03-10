Японка насмерть заморозила голого мужа на балконе

Жительница префектуры Нагасаки убила своего мужа, заморозив на балконе. Об этом со ссылкой на The Japan Times пишет VSE42.Ru.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Прибывшие к дому в префектуре Нагасаки стражи порядка обнаружили запертого на балконе мужчину без одежды. На место также приехала бригада скорой помощи, но, несмотря на усилия врачей, спасти японца уже не удалось.

Следствие установило, что 54-летняя жена погибшего выставила его на балкон и заперла в ходе ссоре. Мужчина долгое время пробыл на холоде и в итоге получил смертельное переохлаждение. Также установили, что женщина могла напасть на мужа с ножом. Расследование продолжалось три года, но в итоге все указало на причастность сожительницы к убийству. Ее задержали. В скором времени она предстанет перед судом.

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