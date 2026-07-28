Японский маникюр испортит ваши ногти, если вы не знаете этих трех «нельзя»
Мастер Романова: японский маникюр усугубляет проблему сильной ломкости ногтей
Мастер по маникюру Анна Романова в разговоре с радио Sputnik перечислила состояния, при которых популярный японский маникюр может навредить. По ее словам, процедуру не рекомендуется проводить при сильной ломкости и расслоении ногтей, а также при грибковых инфекциях и воспалениях.
Специалист пояснила, что на фоне выраженной ломкости и расслоения японский маникюр способен лишь усугубить проблему. Поэтому сначала необходимо восстановить ногтевую пластину с помощью масел, укрепляющих систем, сывороток и коллагена, и только после этого рассматривать такую процедуру. При наличии грибковых заболеваний или воспалительных процессов делать японский маникюр нельзя.