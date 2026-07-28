Японский маникюр испортит ваши ногти, если вы не знаете этих трех «нельзя»

Мастер по маникюру Анна Романова в разговоре с радио Sputnik перечислила состояния, при которых популярный японский маникюр может навредить. По ее словам, процедуру не рекомендуется проводить при сильной ломкости и расслоении ногтей, а также при грибковых инфекциях и воспалениях.