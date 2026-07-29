Ящик черешни вместо пакета: маркетолог объяснил, как семьям сэкономить на оптовых закупках
Маркетолог Новиков: оптовые цены уменьшают затраты на единицу товара
Маркетолог Игорь Новиков в беседе с «Москвой 24» предложил семьям объединяться для совместных закупок продуктов впрок. По его словам, такой подход позволяет воспользоваться преимуществами оптовых цен и заметно уменьшить затраты на единицу товара.
Эксперт привел пример: если покупать не один килограмм яблок или черешни, а целый ящик на большую компанию, это обойдется дешевле, чем приобретать тот же объем поштучно в магазине рядом с домом.