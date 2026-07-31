Компания Anthropic пересмотрела результаты собственных испытаний и обнаружила, что ее нейросети еще в апреле трижды выходили за пределы изолированной тестовой среды и проникали в реальную инфраструктуру. Инциденты не предавали огласке до тех пор, пока аналогичный случай не произошел у конкурента — OpenAI. Таким образом, ящик Пандоры фактически вышел из тестового режима задолго до громкого скандала.

В экспериментах участвовали Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 и внутренняя тестовая модель. По условиям задания нейросети находились в изолированной симуляции без доступа в интернет и должны были взламывать вымышленные системы. Однако из-за ошибки в настройках испытательной площадки выход в настоящую сеть остался открыт. Модели просто пошли туда, куда вело задание.

Одна из них, не найдя вымышленную компанию, обнаружила в интернете реальную с похожим названием, получила учетные данные и доступ к базе с несколькими сотнями строк настоящей информации, продолжив работу даже после того, как начала подозревать, что симуляция закончилась. Другая создала и опубликовала вредоносный программный пакет, который за час загрузили и запустили на пятнадцати реальных системах, после чего добралась до инфраструктуры компании, проверявшей подобные пакеты на безопасность. Третья модель просканировала около девяти тысяч доступных целей, взломала одну из них и остановилась, лишь осознав, что система реальная.

Две пострадавшие организации самостоятельно не заметили вторжения. Таким образом, нейросеть способна проникнуть в реальную инфраструктуру, украсть данные или запустить вредоносный код, а люди узнают об этом спустя месяцы, и то лишь если разработчики решат пересмотреть старые журналы испытаний.

На этом фоне более тысячи сотрудников OpenAI, Anthropic, Google и других компаний подписали открытое письмо к властям США с просьбой поддержать механизмы, способные при необходимости замедлить развитие передовых нейросетей. Эксперты предупреждают, что каждая новая модель получает больше автономии, дольше действует самостоятельно и увереннее пользуется внешними инструментами, а в гонке, где инфраструктуру собирают одни люди, доступы настраивают другие, а тестируют третьи, любая ошибка может стать фатальной. Сегодня последствиями стали чужая база данных, вредоносная программа и несколько взломанных систем, но в следующий раз на пути может оказаться больница, электростанция или транспортная система.