Явился пастухам в небе, пережил огонь и топор: почему к Годеновскому кресту едут паломники со всей страны

В селе Годеново, расположенном на границе Ярославской и Костромской областей, хранится чудотворный Годеновский крест. По легенде, в XV веке его увидели в небе местные пастухи. На святыне в человеческий рост изображен Иисус Христос. Об этом сообщает ko44.ru .

Сейчас крест находится в церкви Иоанна Златоуста. Местные жители и паломники рассказывают, что святыню пытались поджечь, рубить топором и утопить, однако она осталась невредимой. По преданию, крест явился пастухам на территории Ивановской области, а сохранили его ярославцы, рискуя жизнью.

В Годеново в настоящее время строят храм — копию византийской Софии Премудрости Божией, которую в Стамбуле превратили в мечеть.

Паломники называют крест «живым воплощением стойкости веры и несгибаемости русского человека» и приезжают в село, чтобы прикоснуться к святыне.