По словам специалиста, таким занятиям достаточно уделять не менее десяти минут в день. При этом важно выбирать то, что требует усилий и выходит за привычные рамки: изучение иностранного языка, вязание или игру на музыкальном инструменте. Подобное обучение заставляет концентрироваться и запоминать новую информацию, тренируя механизмы формирования и восстановления воспоминаний.

Сеген отметила, что постоянная умственная активность формирует когнитивный резерв, который с возрастом делает мозг устойчивее к снижению функций. Она подчеркнула важность обучения на протяжении всей жизни.

Еще одним фактором риска деменции врач назвала социальную изоляцию. Чтобы ее избежать, она советует ежедневно тратить 5–10 минут на телефонный разговор или переписку с другом. Общение, по ее словам, помогает тренировать память, внимание, реакцию и способность воспринимать эмоции собеседника.