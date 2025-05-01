Юные футболисты сыграли товарищеский матч в Подольске в честь 1 мая

Юные футболисты команд «Гроза» и «Вихрь» сразились в товарищеском матче в поселке Молодежный городского округа Подольск.

Как сообщает администрация муниципалитета, мероприятие провели представители физкультурно-спортивного комплекса «Ирида». Событие развернули в поселке Молодежный: на поле для игры столкнулись футболисты 2011-2012 года рождения.

Команды достойно выступили и сыграли захватывающий матч. По его итогу победила ФК «Вихрь». Второе место заняла «Гроза».

Отмечается, что соревнования для детей были посвящены Дню труда и весны.

Ранее сообщалось, что команда Подольска победила в первом сезоне Единой школьной лиги и стала абсолютным чемпионом.