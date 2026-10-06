Юра Борисов может попасть на «Оскар»: кинокритик объяснил, почему это доказывает отсутствие отмены русской культуры

Критик Сычев: выдвижение Борисова на «Оскар» опровергает отмену русской культуры

Общество

Выдвижение Юры Борисова в возможные номинанты на «Оскар» за роль в фильме «Искусственный» (Artificial) свидетельствует об укреплении русской культуры в мировом кинематографе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил кинокритик и продюсер Сергей Сычев.

Сычев отметил, что это особенно показательно на фоне отказа России направлять свои фильмы на «Оскар». По его словам, русское кино не только участвует в премии, но и побеждает, а русские артисты оказываются среди номинантов. Он подчеркнул, что успех Борисова в очередной раз доказывает отсутствие отмены русской культуры, а сам актер любим и в России, и за рубежом.

Кинокритик уточнил, что пока рано прогнозировать попадание в номинацию: выдвинутых могут быть сотни. Нужно дождаться предварительных списков, которые появятся через несколько месяцев. Следить стоит за «оскаровской гонкой» — какие актерские призы дают на фестивалях и западных премиях, поскольку из этого сложится структура номинантов.

По словам Сычева, очевидных конкурентов сейчас нет. Даже Мэтт Дэймон, который может бороться за «Оскар», не гарантированно окажется в номинации. Ясность наступит ближе к концу года, после первых профессиональных премий, особенно американских, и объявления номинантов «Золотого глобуса». Борисов имеет реальные шансы оказаться среди номинантов, так как хорошо зарекомендовал себя.

Сычев добавил, что многие академики голосуют по личной узнаваемости. Борисов правильно выстраивает продвижение: участвует в премьере в Нью-Йорке, чтобы его знали и обращали внимание. Это важно, потому что голосуют 20 тыс. человек, и многие выбирают знакомых или любимых актеров. Борисов идет к «Оскару», и эксперт надеется на его победу.

Объявление номинантов премии предположительно состоится 21 января 2027 года. Вручение 99-й премии запланировано на 14 марта 2027 года. Юра Борисов сыграл сооснователя OpenAI и бывшего главного научного сотрудника Илью Суцкевера. Студия Neon собирается выдвинуть актера в категории «Лучшая мужская роль».

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