Юрист назвал места, где вы можете законно не показывать паспорт: от собеседования до фитнес-клуба

Россияне не обязаны показывать паспорт по первому требованию. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько. По его словам, такие требования в ряде случаев нарушают права граждан.

В частности, можно не предъявлять документы на собеседовании при устройстве на работу. Манько пояснил: если HR запрашивает скан паспорта «для проверки службой безопасности» до оформления трудового договора, это незаконно. Паспортные данные нужны работодателю только при заключении договора, а сбор данных на этапе знакомства нарушает закон «О персональных данных».

Также не стоит показывать паспорт и отдавать его на проходной в бизнес-центрах, частных клиниках, школах, детских садах, фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах. Эксперт подчеркнул: если закон не обязывает организацию хранить копию паспорта, как это делают банки, отели или нотариусы, вы имеете полное право отказать.