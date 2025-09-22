Юристы напомнили, что ездить на машине умершего до вступления в наследство нельзя

Регистрация автомобиля прекращается после получения сведений о смерти собственника, напомнил портал Сenyavto, ссылаясь на Федеральный закон №283-ФЗ.

Юристы напомнили, что учет транспортного средства снимается не ранее чем через 10 дней после смерти владельца в соответствии с регламентом МВД. До вступления в наследство управление таким автомобилем незаконно.

Верховный суд указывает на то, что наследник становится собственником с момента открытия наследства, однако юристы подчеркивают — регламент МВД не предусматривает права управления машиной умершего до завершения процедуры наследования. Принятие наследства подразумевает обязанность сохранить имущество, но не дает права эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, отмечают юристы, договор обязательного страхования автогражданской ответственности прекращает действие с момента смерти владельца, даже если в полисе указаны другие допущенные водители.

Езда без действующего полиса ОСАГО влечет штраф в размере 800 руб., а при повторном нарушении — до 5 тыс. руб. С 1 марта 2025 года оформить новый страховой полис на наследника до переоформления автомобиля будет невозможно.

Также россиянам напомнили, что доверенность на управление транспортным средством автоматически теряет силу после смерти владельца. Штраф за управление автомобилем по недействительной доверенности может достигать 15 тыс. руб.

Наследник должен принять наследство в течение шести месяцев и собрать необходимые документы, включая паспорт, свидетельство о смерти, подтверждение родства, ПТС, СТС и отчет об оценке стоимости транспортного средства. После получения свидетельства о праве на наследство автомобиль можно зарегистрировать на нового владельца и использовать законно.

