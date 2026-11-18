Православным не стоит отвечать «к черту» на пожелание «ни пуха ни пера». Об этом рассказали в дзен-канале «Торжество православия». Фразу «ни пуха ни пера» обычно говорят, чтобы пожелать человеку удачи, а в ответ по традиции принято отвечать «к черту». Священник признался, что сам так не отвечает: если ему уже сказали «ни пуха ни пера», он обычно отвечает «И вам столько же» — и считает это хорошим ответом, который каждый понимает так, как ему хочется.