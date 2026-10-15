Кабаны у метро «Старая Деревня»: как дикое стадо оказалось в Петербурге?

Telegram-канал 112: стало кабанов вышло к метро «Старая Деревня» в Петербурге

Общество

Несколько кабанов вышли к станции метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге. Животные спокойно щипали траву рядом с подземкой. Об этом пишет MK.RU.

Необычными кадрами поделился Telegram-канал 112. Как стадо оказалось в городской черте, неизвестно. Кабаны паслись, удивляя прохожих неожиданным появлением. Очевидцы заметили животных возле метро, где они вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Информация о том, что стало причиной выхода диких зверей к людям, пока не приводится.

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