Кабаны у метро «Старая Деревня»: как дикое стадо оказалось в Петербурге?
Telegram-канал 112: стало кабанов вышло к метро «Старая Деревня» в Петербурге
Несколько кабанов вышли к станции метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге. Животные спокойно щипали траву рядом с подземкой. Об этом пишет MK.RU.
Необычными кадрами поделился Telegram-канал 112. Как стадо оказалось в городской черте, неизвестно. Кабаны паслись, удивляя прохожих неожиданным появлением. Очевидцы заметили животных возле метро, где они вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Информация о том, что стало причиной выхода диких зверей к людям, пока не приводится.