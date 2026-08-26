Как родители сами создают ребенку стресс перед 1 сентября: психолог назвал две ошибки последних дней лета

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин в беседе с Lenta.ru объяснил, что в последние дни лета родители могут сами создать ребенку стресс перед началом учебного года. По его словам, попытки срочно восполнить пробелы в знаниях или резко восстановить режим не приведут к желаемому результату.

Эксперт подчеркнул, что ребенку не нужна идеальная подготовка к 1 сентября. Гораздо важнее видеть рядом спокойного взрослого, который показывает: школа — это не угроза, а новый этап, где можно пробовать, ошибаться и учиться.

Ахмадуллин отметил, что дети очень быстро считывают тревожное состояние родителей. Если взрослые переживают из-за нового учебного года и постоянно говорят о предстоящих сложностях, ребенок может перенять такое отношение.