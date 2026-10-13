Как смертельный вирус попал в вакцину для собак: три версии эпизоотолога

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела из-за использования поддельного документа при выпуске ветеринарной вакцины для собак «Мультикан-8». По данным ведомства, частный производитель разместил в электронной информационной системе фальшивый паспорт качества одной из серий препарата. В сообщении прокуратуры название компании не приводится, однако, как сообщили « Интерфаксу » в правоохранительных органах, речь идет о производителе «Ветбиохим».

Поводом для повышенного внимания к препарату стали поступавшие в августе жалобы на гибель собак после прививки. Владельцы животных сообщали о таких случаях в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге и Костроме. В сентябре Россельхознадзор приостановил обращение вакцины «Мультикан-8» серий № 20 и 21, а также «Мультикана-6» серий № 11 и 12. При проверке двадцатой серии «Мультикана-8» специалисты обнаружили вирус Ауески, известный также как возбудитель псевдобешенства. У животных он может вызывать зуд и неврологические нарушения.

Ход расследования в программе «Мы в курсе» на канале Царьград прокомментировала врач-эпизоотолог, судебный эксперт, кандидат ветеринарных наук Светлана Щепеткина.

Не исключено вмешательство третьих лиц

Основной вопрос в том, как именно в вакцину для собак занесли смертельный вирус. Но прежде важно обозначить нормативную проблему, которая существует сегодня в отечественной ветеринарии, подчеркнула собеседница «Первого русского». Дело в том, что лицензию на производство вакцин выдает Россельхознадзор. Но есть системная проблема, потому что работа с возбудителями инфекционных заболеваний животных отдельно не рецензируется. Соответственно, эта сфера относится к Роспотребнадзору, который учитывает преимущественно человеческие инфекции. Производитель вакцин получает лицензию на производство, но контроль за работой с самими штаммами возбудителей инфекций животных остается фактически в серой зоне. Нет четких критериев, как производится вакцина, пояснила эксперт.

Что касается самих возможных путей попадания вируса Ауески в препарат, есть три главные версии. Первый вариант — поступление с сырьем для культивирования вирусов, которые входили в состав вакцины. Обычно это клетки свиней, которые как раз и являются носителями болезни Ауески, смертельно опасной для собак и кошек. Второй вариант — нарушения при производстве. Есть версия, что сломалась лиофильная сушка, и эту партию вакцины перевели в цех для производства вакцины для болезни Ауески, и пошла контаминация. И следующий вариант — вмешательство третьих лиц, что тоже возможно. Но опять же мы возвращаемся к тому, что четкая система безопасности вакцин, требования и даже какие-либо нормативные документы на сегодняшний день отсутствуют, констатировала кандидат ветеринарных наук.

Производитель «проверяет сам себя»

Светлана Щепеткина отдельно акцентировала внимание на том, что поддельный паспорт качества обнаружили уже после массовой гибели питомцев в разных регионах России, то есть после применения вакцины. Если бы не было этих случаев, то, я предполагаю, и поддельный паспорт бы не обнаружили, потому что на сегодняшний день это является полномочиями самого производителя. И в моей практике судебного эксперта таких случаев предостаточно. То есть на сегодняшний день система контроля качества, безопасности вакцин имеет не превентивный, проактивный характер, а ретроспективный. Мы фиксируем проблему и уже потом начинаем с этим разбираться.

По сути, вопрос подлинности документов, фиксирующих безопасность используемых препаратов, на сегодняшний день находится на совести самих производителей этих вакцин. На самом деле этот паспорт оформляет сам производитель. И, соответственно, требования по качеству и безопасности вакцин регулируются исключительно самим производителем. То есть он сам проверяет, критерии безопасности вакцин на сегодня в России не установлены. И, соответственно, получается, что он проверяет сам себя, загружая в информационную систему констатацию фактов о безопасности и качестве вакцин.