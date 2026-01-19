«Как страшно ездить в автобусах»: члены СПЧ отреагировали на жестокое убийство 18-летнего парня в Подмосковье

Жестокая расправа над 18-летним молодым человеком в автобусе подмосковной Электростали вызвала резонансную реакцию в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Член СПЧ, главный редактор «Регнум» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале заявила, что подобные инциденты вселяют страх перед поездками в общественном транспорте.

Напомним, конфликт между молодыми людьми, произошедший 19 января, привел к гибели одного из них от ножевых ранений. По предварительной информации, причиной ссоры могло стать замечание, высказанное пассажиром в адрес компании, сидевшей в салоне.

Марина Ахмедова отметила, что, по ее мнению, внешность участников того конфликта не располагала к тому, чтобы к ним можно было подойти с замечанием. Она также указала, что в сети стали появляться различные, зачастую противоречащие друг другу версии произошедшего. В этой ситуации, по ее словам, остается лишь констатировать, насколько страшно теперь ездить в автобусах.

Тем временем правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в совершении этого преступления. По факту случившегося Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело. Инцидент вновь остро поставил вопрос о безопасности граждан в общественном транспорте и уровне бытовой агрессии в обществе.