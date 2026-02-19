Как в «Кошмаре на улице Вязов»: мужчина в хоррор-футболке «случайно» сжег пенсионера

В Великобритании суд признал виновным в убийстве 54-летнего Эндрю Горрелла, который случайным образом выбрал дом пожилой пары и устроил поджог, закончившийся трагедией, сообщает издание The Mirror.

В ночь на 11 мая прошлого года мужчина поджег мусорный контейнер у входа в дом супругов Джона и Дорин Эдвардс в Уэнсбери. Контейнер он специально придвинул к двери, фактически заблокировав выход. Огонь быстро охватил здание. 82-летний Джон Эдвардс получил тяжелые ожоги и умер в больнице спустя две недели. Его жена и двое взрослых сыновей также пострадали.

На момент преступления Горрелл был одет в футболку с надписью «A Nightmare on Elm Street» — фильма, где одного из персонажей сжигают заживо. Установлено, что обвиняемый приехал из Уэльса и не имел никакой связи с семьей или районом. Причины нападения остаются неизвестными: на допросах он отказался отвечать на вопросы полиции.

Прокуратура подчеркнула, что мужчина поджег дом ночью, когда жильцы спали, и не попытался предупредить их или вызвать помощь. Следствие исключило случайные причины возгорания.

Суд присяжных вынес единогласный обвинительный вердикт менее чем за четыре часа. Судья назвал дело «чрезвычайно серьезным»; окончательный приговор будет вынесен позже после психиатрической экспертизы.