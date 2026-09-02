Христианская традиция связывает приближение последних времен не только с внешними событиями, но и с переменами в духовном состоянии общества. Об этом напомнили православным верующим, пишет « МедиаПоток ». Речь идет об ожидании Второго пришествия Христа и последующего Страшного суда.

Согласно церковному учению, после суда праведники обретут покой в Небесном Иерусалиме, а грешникам предстоит наказание за земные дела. Поэтому разговор о конце света тесно связан с тем, насколько люди сохраняют духовные ориентиры. Среди признаков последних времен выделяют возможное строительство третьего храма в Иерусалиме. Два прежних были разрушены, и появление новой святыни на том же месте в религиозных толкованиях рассматривается как особый символ.

Другим важным признаком называют нравственный упадок общества: равнодушие, ослабление любви между людьми, исчезновение доброты и утрату стремления к правде. Таким образом, православная традиция придает особое значение не столько катаклизмам, сколько изменению отношений между людьми и их духовным ориентирам.