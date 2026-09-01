Какую обувь выбрать ребенку с плоскостопием: ортопед назвал главные ошибки родителей и идеальные параметры подошвы

Спортивный врач, хирург-ортопед Андрей Литвиненко рассказал « Абзацу », как выбрать обувь ребенку с плоскостопием. По его словам, подходящие туфли и кроссовки должны иметь амортизирующую подошву из дышащих материалов и свободно сидеть на ноге, а наличие специальных стелек-супинаторов станет дополнительным плюсом.

Доктор пояснил, что при примерке важно обращать внимание, насколько свободно стопа чувствует себя в обуви. Тесные модели, особенно с узким носом, способны приводить к мозолям, нарушению кровотока и повышенной утомляемости. Подошва у правильной обуви обычно имеет толщину около сантиметра–полутора, она должна компенсировать удар при ходьбе спереди и сзади, но не давить на ногу. Допустим небольшой каблук — не более двух сантиметров. Стельки-супинаторы обязательны: они поддерживают и слегка приподнимают свод стопы в правильное положение.

Литвиненко отметил, что частыми причинами плоскостопия у детей становятся неправильная обувь, чрезмерная физическая нагрузка и избыточный вес. У детей до семи лет плоскостопие считается физиологическим и является нормой. При правильном развитии проблема должна уйти к десяти годам. После этого возраста развивается приобретенное плоскостопие: если вес растет, а стопа не укрепляется, мышцы и связки перестают справляться с нагрузкой, что ведет к уплощению свода.