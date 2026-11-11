Рябину, калину и кизил следует употреблять с осторожностью из-за их выраженного воздействия на организм. Об этом радио Sputnik рассказала технолог общественного питания Елена Ярцева. По ее словам, отдельные ягоды могут быть нежелательны для людей с определенными проблемами со здоровьем: черноплодную рябину с осторожностью стоит применять людям с пониженным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а калина, наоборот, рекомендована при проблемах с сердцем, для женского здоровья и укрепления иммунитета.

Собирать поздние ягоды специалист посоветовала после первых заморозков — под воздействием холода их вкус становится мягче. Для хранения урожай можно заморозить или высушить, а затем добавлять в травяные сборы и использовать для приготовления настоек. Также из ягод делают варенье, компоты и начинку для пирогов.

Таким образом, по словам технолога, поздние ягоды полезны, но требуют индивидуального подхода: одним они помогают при сердечных проблемах, другим — при гипотонии — могут навредить.