Калининград остался без автобуса до Бремерхафена: почему рейс пропал почти на полтора месяца

Автовокзал Калининграда приостановил рейс № 904 до Бремерхафена с 31 октября

Общество

Калининградский автовокзал приостанавливает один из семи регулярных автобусных маршрутов в Германию. С 31 октября по 8 декабря не будет выполняться рейс №904 из Калининграда до Бремерхафена, который следует через Берлин, Магдебург, Ганновер и Гамбург.

С 9 декабря движение восстановят в полном объёме. Первоначально, как выяснил «Русский Запад», перерыв планировали с 4 по 29 ноября, но затем рамки расширили ещё на 14 суток. Причины приостановки автовокзал не называет.

Билет в одну сторону стоит ₽13 900, туда-обратно — ₽26 410. Автобус отправляется раз в неделю: по средам туда и по субботам обратно. По расписанию рейс длится 18 часов 45 минут, однако автовокзал предупреждает, что продолжительность зависит от прохождения паспортно-визового контроля. Помимо Бремерхафена, из Калининграда в Германию ходят автобусы в Штутгарт (два раза в неделю), Берлин (два раза в неделю), Фрайбург (четыре раза в неделю) и Хайльбронн (два раза в неделю). Таким образом, на месяц с небольшим пассажирам придётся выбирать альтернативные маршруты или виды транспорта.

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