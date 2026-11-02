Канадские бобры сами приплыли в Ленобласть: почему два вида не смешиваются

В Ленинградскую область переселились канадские бобры. Об этом rosbalt.ru рассказал биолог Павел Глазков. По его словам, сейчас в регионе живут два вида грызунов. Исторически в России обитал только европейский бобр, однако его канадский сородич самостоятельно перебрался в Ленобласть из соседней Финляндии, куда его завезли в 1930-х годах.

Согласно данным Комитета по охране животного мира Ленинградской области, на данный момент в регионе насчитывается порядка 22 тысяч европейских бобров и чуть больше двух тысяч канадских. При этом между собой виды не скрещиваются. Таким образом, по словам биолога, речь идет не о завозе животных человеком, а о естественном расселении канадского бобра через границу, и в регионе сформировалась популяция двух видов, которые сохраняют обособленность.