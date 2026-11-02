Капсула из прошлого: при демонтаже памятника подлодке Л-16 на Камчатке нашли свиток, который боится воздуха

«КП»: при демонтаже памятника Л-16 на Камчатке нашли капсулу со свитком

Общество

В Петропавловске-Камчатском до конца года установят новый памятник экипажу подводной лодки Л-16, погибшему при выполнении воинского долга. Во время демонтажа старого монумента рабочие обнаружили капсулу с историческим свитком. Как сообщила «Комсомольская правда — Владивосток», капсулу нашли 28 октября при разборе конструкции.

Бумага внутри сильно пострадала от сырости, и разворачивать ее не стали, чтобы не разрушить документ. Представитель Российского военно-исторического общества Вячеслав Скалацкий рассказал, что при вскрытии свиток оказался сильно обводнен и требует специальных навыков для восстановления, поэтому его вернули на место. По его словам, сенсаций ждать не стоит: в таких капсулах обычно оставляли общую информацию о том, кто и когда ставил монумент, а точные данные станут известны после работы реставраторов.

Историки несколько лет восстанавливали точный список погибших из-за расхождений в данных на мемориалах. Итоговый перечень удалось составить только к 2019 году после официальных запросов в военно-морской архив в Гатчине и на Тихоокеанский флот. Новый монумент на улице Радиосвязи выполнят из черного гранита, его вес составит 30 тонн: такой материал выбрали для долговечности в непростом климате города. Завершить работы и открыть обновленный мемориал планируют до конца года.

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