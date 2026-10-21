Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко связал случаи кори с теми, кто не привился в детстве или пропустил ревакцинацию. Так он прокомментировал « Абзацу » карантин в МГУ. По его словам, осенний всплеск болезни проявился спустя время из-за долгого инкубационного периода. В крупных студенческих аудиториях инфекция быстро находит незащищенных людей среди первокурсников и иностранцев, чей прививочный статус часто остается неизвестным.

Онищенко напомнил, что студенты сели за парты в сентябре, а корь, в отличие от людей, не дремлет и подбирает приезжих. Речь идет о восемнадцатилетних, которым вовремя не сделали ревакцинацию, а кто-то мог оказаться и вовсе без прививок. Эпидемиолог допустил, что похожие ситуации возможны и в других вузах. Он отметил, что временный карантин позволит быстро взять ситуацию под контроль. МГУ принимает сразу несколько десятков тысяч человек, включая иностранных студентов, чей статус вакцинации не всегда понятен. Сейчас необходимо ревакцинировать всех, кто был в окружении заболевших. Академик назвал ситуацию объяснимой и управляемой.