Карантин в МГУ: Онищенко объяснил, кто подхватывает корь и почему вспышка случилась осенью

Академик Онищенко: корь подхватывают не привившиеся и пропустившие ревакцинацию

Общество

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко связал случаи кори с теми, кто не привился в детстве или пропустил ревакцинацию. Так он прокомментировал «Абзацу» карантин в МГУ. По его словам, осенний всплеск болезни проявился спустя время из-за долгого инкубационного периода. В крупных студенческих аудиториях инфекция быстро находит незащищенных людей среди первокурсников и иностранцев, чей прививочный статус часто остается неизвестным.

Онищенко напомнил, что студенты сели за парты в сентябре, а корь, в отличие от людей, не дремлет и подбирает приезжих. Речь идет о восемнадцатилетних, которым вовремя не сделали ревакцинацию, а кто-то мог оказаться и вовсе без прививок. Эпидемиолог допустил, что похожие ситуации возможны и в других вузах. Он отметил, что временный карантин позволит быстро взять ситуацию под контроль. МГУ принимает сразу несколько десятков тысяч человек, включая иностранных студентов, чей статус вакцинации не всегда понятен. Сейчас необходимо ревакцинировать всех, кто был в окружении заболевших. Академик назвал ситуацию объяснимой и управляемой.

Читайте также

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Эвакуация детей из Алешек пока невозможна: что мешает вывезти несовершеннолетних

В ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые

В ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые

Удар по безопасности РФ: за что спецслужбы задержали сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун»

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

Жительнице Татарстана выдали паспорт России после гибели сына на СВО

Жительнице Татарстана выдали паспорт России после гибели сына на СВО

Паника в соцсетях: стоит ли опасаться укусов азиатских коровок при встрече на балконе в Подмосковье

«Я так делал — медведи уходят»: охотник из Подмосковья поделился методом «приручения» хищника

«Я так делал — медведи уходят»: охотник из Подмосковья поделился методом «приручения» хищника

«Изъяли паспорта и заперли дверь». Во Владимире будут судить двоих мужчин за использование рабского труда

«Изъяли паспорта и заперли дверь». Во Владимире будут судить двоих мужчин за использование рабского труда

Лекарство и БАД: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности

Желтый уровень опасности продлится два дня: к чему готовиться жителям Московского региона

Финал пяти: шеф-повар из Пушкинского округа завоевал титул лучшего в области

Добавьте mosregtoday.ru в избранное