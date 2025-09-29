Эксперт объяснила, можно ли есть сердечникам один простой продукт

Избыток кортизола провоцирует повышение давления, уровня сахара и образование тромбов. Об этом в своем телеграм-канале написала кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что хронический стресс представляет серьезную опасность для сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, именно продолжительное нервное напряжение, а не пищевые привычки, является ключевым фактором риска.

Медик пояснила, что при постоянном стрессе организм вырабатывает избыточное количество гормона кортизола. Это вещество в повышенных концентрациях провоцирует рост артериального давления, повышает уровень сахара в крови и способствует образованию тромбов. Все эти нарушения могут привести к инфаркту.

Кореневич рекомендует научиться управлять эмоциональным состоянием тем, кто постоянно испытывает нервное напряжение. Одновременно кардиолог опровергла распространенный миф о питании, отметив, что употребление одного яйца в день не увеличивает риск развития атеросклероза, несмотря на содержание холестерина в этом продукте.

