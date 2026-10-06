Карьерная гонка больше не в моде: почему россияне выбирают удовольствие от жизни?

Россияне стали меньше доверять образовательным программам, которые обещают карьерный рост и профессиональный успех. Об этом АБН24 рассказал директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, люди все чаще предпочитают занятия, дающие ощутимый результат и удовольствие в настоящем, а не обещающие награду в будущем.

Колташов отметил, что программы, специальные курсы личностного роста и другие форматы, ориентированные прежде всего на коммерческий или административный успех, во многом предполагают эффект отложенной жизни. Экономист объяснил, что интерес к курсам по хобби и здоровью отражает изменение представлений об успешной жизни. Вертикальное продвижение по карьерной лестнице может уступать место профессионализму и возможности заниматься любимым делом, а работа все чаще должна сочетать доход, смысл и удовольствие от процесса.