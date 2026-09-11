Карта на бензин за копейки? Эксперт объяснил, как мошенники крадут данные через «виртуальные литры»

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с « Абзацем » перечислил признаки, по которым можно распознать мошеннические ресурсы, предлагающие карты заправок. По его словам, главные сигналы — подозрительные ссылки, приложения из неофициальных источников и просьбы ввести данные банковских карт. Эксперт отметил, что распространение сомнительных топливных карт — давняя схема злоумышленников.

Дворянский пояснил, что мошенники обычно прячутся за красивой легендой, например о программах стимуляции нефтяной отрасли. Он призвал никогда не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а приложения скачивать только из официальных маркетплейсов. По словам эксперта, злоумышленники часто распространяют вредоносные программы через бесплатные файлообменники, где может скрываться обычный вирус.

Также Дворянский посоветовал осторожно относиться к предложениям о продаже якобы сертификатов на бензин. За такими «виртуальными литрами» часто стоят аферисты, чья цель — выманить личные и банковские данные.