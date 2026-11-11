Каша возрастом 1,8 тыс. лет: ученые восстановили рецепт древнейшего блюда Южного Урала

Археологи впервые установили состав самой древней известной каши, найденной на Южном Урале: блюдо возрастом около 1,8 тыс. лет приготовили из проса с примесью других растений и, вероятно, на козьем молоке. Об этом ТАСС рассказала научный сотрудник НОЦ Евразийских исследований ЮУрГУ Ксения Маргарян.

По ее словам, долгое время ученые не могли точно определить состав органического вещества из бронзового котелка, найденного в погребении II–III веков нашей эры, но современные методы позволили выяснить, что это была каша из проса обыкновенного, приготовленная, вероятно, на козьем молоке. Так удалось восстановить рецепт самой древней на сегодня документированной каши Южного Урала.

Находку сделали при исследовании кургана № 21 могильника Магнитный в Агаповском районе Челябинской области. В погребении женщины, предположительно жрицы, археологи обнаружили бронзовый котелок с комком органики и деревянной ложкой внутри, а рядом — импортированные из провинций Римской империи сосуды, золотые украшения с гранатами и стеклянный стакан.

Первоначально состав пищи определить не удавалось, и к задаче привлекли специалистов Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Компьютерная микротомография выявила внутри органической массы следы зерен, анализ крахмала подтвердил наличие проса, а помимо него в каше нашли растения семейства амарантовых и злак трибы пшенициевых. Окончательные выводы сделали после липидного анализа в НИЦ «Курчатовский институт»: он выявил липиды молочного происхождения, что позволило предположить козье молоко. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.