Кашель дольше трех недель и потеря веса: онколог перечислила скрытые сигналы рака легкого

Онколог Анастасия Фатьянова в беседе с РИАМО предупредила, что первые симптомы рака легкого часто маскируются под обычную простуду или бронхит, из-за чего люди подолгу не обращаются к врачу. Именно поздняя диагностика, по ее словам, остается одной из главных причин высокой смертности при этом заболевании.

Специалист объяснила, что легкие лишены болевых рецепторов, поэтому небольшая опухоль долго не дает о себе знать, пока не начинает сдавливать соседние структуры или не прорастает в плевру либо бронхи. Тревожными сигналами должны стать кашель, не проходящий дольше трех недель, кровь в мокроте, беспричинная потеря веса, боль в груди, осиплость голоса и повторяющиеся пневмонии. При обнаружении болезни на первой стадии пятилетняя выживаемость достигает 80–90 процентов, поэтому своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.