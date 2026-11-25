Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра.

Проект должен познакомить путешественников с гастрономическими традициями, сохранившимися в российских монастырях. Это новое направление включено в планы совместной работы на 2027 год.

Генеральный директор ЦСР Павел Смелов рассказал, что сейчас рассматривается возможность провести дегустацию монастырской кухни на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в июне 2027 года на ВДНХ.

Кроме того, ЦСР планирует организовать сессию с представителями разных конфессий, регионов и туристического бизнеса. Главной темой станет развитие поездок к духовным центрам, доступность инфраструктуры и бережное отношение к наследию.