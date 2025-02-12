Катя Лель поблагодарила Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. О своих эмоциях от этой новости звезда рассказала в своем телеграм-канале.

Певица поблагодарила главу государства за высокую награду и написала, что она очень счастлива. Также артистка обратилась со словами благодарности к своим поклонникам за их любовь к ее творчеству.

Одной из самых популярных песен Кати Лель является песня «Мой мармеладный». Композиция была написана в 2004 году и стала лидером российских хит-парадов.

Ранее сообщалось о том, что Юрию Лозе выдали грамоту вместо звания заслуженного артиста России.