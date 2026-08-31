Кава была символом праздника, а теперь ее не покупают: как кризис в Каталонии грозит уничтожить виноградники

Крупнейший каталонский винодельческий регион Пенедес, где производят испанское игристое вино каву, переживает серьезный кризис. Об этом сообщает Wine-Searcher . Местные виноградари все чаще вынуждены отдавать урожай по ценам ниже себестоимости, которая составляет от 53 до 56 центов за килограмм. Отдельные производители сейчас платят лишь 25–30 центов.

Генеральный директор Vallformosa и глава организации Cava DO Марта Видаль рассказала, что продажи кавы за два года сократились почти на четверть: с 250 млн бутылок в 2023 году до 190 млн в 2025-м. По ее словам, в 2026 году компания закупит меньше винограда, чем в прошлом, поскольку ранее приобрела больше, чем требовалось, а продажи не оправдали ожиданий.

Глава Института виноградарства и виноделия Incavi Жоан Жене заявил, что пока кава продается в супермаркетах по €3,50 за бутылку, производители не смогут платить фермерам по себестоимости. Опрос виноградарей показал: в 2026 году Пенедес может столкнуться примерно с 4 тыс. тонн непроданного винограда. По оценкам Incavi, от 10 до 15% виноградников региона нерентабельны и находятся под угрозой. Обсуждается в том числе полная вырубка насаждений — потенциально могут быть уничтожены от 5 тыс. до 10 тыс. гектаров.