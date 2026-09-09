Казахстан решил убрать рекламу фастфуда и газировки подальше от детей: что предлагают власти

Министерство здравоохранения Казахстана разработало предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и других продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, ориентированной на детей.

В ведомстве пояснили, что главная цель — снизить маркетинговое давление на пищевые предпочтения детей и помочь сформировать здоровые привычки с раннего возраста. По мнению специалистов, реклама продуктов особенно сильно воздействует на несовершеннолетних, которые наиболее восприимчивы к яркой упаковке, продвижению через соцсети, блогеров и другие инструменты.

Согласно исследованиям, проведенным в Казахстане, у 23% детей в возрасте 6–9 лет избыточная масса тела, у 6% — ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.