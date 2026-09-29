Каждая пятая россиянка в группе риска: что выявила репродуктивная диспансеризация?
Врач Долгушина: у 20% россиянок выявили факторы риска заболеваний
Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщила Life.ru, что у каждой пятой россиянки, прошедшей репродуктивную диспансеризацию, выявлены факторы риска заболеваний репродуктивной системы.
Чаще всего среди угроз встречаются избыточная масса тела и ожирение, курение, а также болезни, сопровождающиеся повышенным артериальным давлением. Среди гинекологических патологий специалист назвала нарушения менструального цикла, воспалительные процессы органов малого таза, лейомиому матки и эндометриоз. При этом Долгушина подчеркнула, что большинство обследованных женщин не имеют ни заболеваний репродуктивной системы, ни предрасположенности к ним — такие состояния обнаруживаются лишь у части россиянок.