Каждая пятая россиянка в группе риска: что выявила репродуктивная диспансеризация?

Врач Долгушина: у 20% россиянок выявили факторы риска заболеваний

Общество

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщила Life.ru, что у каждой пятой россиянки, прошедшей репродуктивную диспансеризацию, выявлены факторы риска заболеваний репродуктивной системы.

Чаще всего среди угроз встречаются избыточная масса тела и ожирение, курение, а также болезни, сопровождающиеся повышенным артериальным давлением. Среди гинекологических патологий специалист назвала нарушения менструального цикла, воспалительные процессы органов малого таза, лейомиому матки и эндометриоз. При этом Долгушина подчеркнула, что большинство обследованных женщин не имеют ни заболеваний репродуктивной системы, ни предрасположенности к ним — такие состояния обнаруживаются лишь у части россиянок.

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